Chierichetto si accoltella davanti alla canonica: "Sono stanco di vivere"

E' entrato in chiesa, ha raggiunto la canonica e, nei pressi dell'ingresso, ha tirato fuori un coltello e ha iniziato a infliggersi delle coltellate dicendo "sono stanco di vivere". E' quanto è successo ieri pomeriggio nella chiesa di Bione Pieve, in provincia di Brescia. Protagonista del gesto un giovane chierichetto che si accingeva, così come gli altri suoi coetanei che erano già in canonica, a servire messa. Il gesto non è passato inosservato ai fedeli che si trovavano già nell'edificio di culto che sono riusciti a disarmarlo. Tra di loro anche un medico in pensione che ha prestato le prime cure prima dell'arrivo dei sanitari del "118" che hanno trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale di Brescia. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono anche giunti i carabinieri della Compagnia di Salò che ora cercheranno di ricostruire il movente del gesto. L'unica cosa certa, sinora, è che il coltello era stato portato da casa dal giovane, segno di un gesto premeditato.

