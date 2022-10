"Nessuna telecamera puntata sulla Curva nord", a San Siro scoppia la grana sul diritto di cronaca

"Negli stadi della serie A di calcio ancora una violazione al diritto di cronaca e a quello dei cittadini di essere informati. Ieri al Meazza di Milano nessuna telecamera ha potuto riprendere quanto accadeva sugli spalti dello stadio dopo l'omicidio in città di un capo ultrà, pluripregiudicato". Così in una nota l’esecutivo Usigrai in relazione ai fatti di San Siro, durante l’anticipo serale di ieri tra Inter e Sampdoria. "Dai racconti di chi c'era emerge un quadro di gravi violazioni delle libertà personali con i tifosi della curva interista costretti a lasciare lo stadio, allontanati dagli ultrà con spintoni e minacce. Di quanto è successo si sono viste solo alcune foto e qualche immagine dai telefonini - prosegue l’Usigrai -. Nessuna telecamera dei tg che abbia potuto documentare quanto stava accadendo perché negli stadi sono ammesse solo quelle di chi detiene i diritti sulle partite. Ma qui la questione è un’altra; bisogna consentire ai giornalisti di esercitare il dovere di informare e garantire ai cittadini il diritto a essere informati. L'Usigrai che ha più volte sollecitato l’AGCOM su questo tema, torna a chiedere un intervento all’autorità affinché venga garantito il completo diritto di cronaca così come previsto dalle sue delibere".

