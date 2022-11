Lo studente picchiato dal prof. La mamma: "Mio figlio ha sbagliato, ha fatto il buffone"

"Mio figlio ha sbagliato, non si sta a scuola in quel modo". In un'intervista al "Tirreno" parla la mamma del ragazzo di Pontedera (in provincia di Pisa) colpito ieri con un pugno dal professore: il docente è stato in seguito sospeso. "Il gesto dell'insegnante è grave, ma alla base c'è un comportamento sbagliato di mio figlio, che va a saltellare alla sue spalle, alla cattedra, per fare il buffone con i compagni di classe. Non è una vittima, gli ho cancellato il regalo di compleanno per punizione. Ho detto a mio figlio di non vantarsi per la popolarità del video. Gli ho ripetuto che al suo posto mi sarei nascosta per la vergogna", ha affermato la mamma del ragazza al quotidiano toscano. "Non è cattivo ma ancora infantile, non riesce a stare fermo nonostante sia già in prima superiore".

E ancora: "Si comporta come se niente fosse accaduto", dice, "ma deve capire che tutto parte da un suo errore. Non si sta a scuola in quel modo, e non si prendono in giro i professori. Ho fatto la denuncia per tutelarlo. Non è una vittima, sia chiaro, ma è comunque al centro di un episodio in cui c'è un atteggiamento evidentemente sbagliato da parte del docente".

Lo sfogo del docente: "Guardate bene il filmato, in quelle immagini è contenuta la verità"

Anche l'insegnante, che si è messo in ferie, si sfoga col Tirreno: "I ragazzi facciano tutte le pantomime che vogliono, io sono sereno perché conosco i fatti. A chi mi giudica dico di guardare bene il filmato, in quelle immagini è contenuta la verità. Nella mia carriera da docente ho fatto sospendere ragazzi che si picchiavano in classe. Non sono il tipo che alza le mani. Si capisce chiaramente che il filmato è stato fatto volontariamente, preparato al momento in cui il ragazzo viene alla cattedra dietro di me".

