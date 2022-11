Ucciso con una freccia a Genova. L'omicida: "Non volevo uccidere, ho perso la testa"

«Li volevo solo intimidire, non volevo uccidere. Ho perso la testa, sono stato provocato». È quanto ha detto nel corso dell’interrogatorio davanti al gip Evaristo Scalco, l’artigiano e maestro d’ascia di 63 anni che la notte tra martedì e mercoledì ha ucciso con arco e freccia l'operaio Javier Miranda Romero di 41 anni nel centro storico di Genova. Il giudice Matteo Buffoni ha convalidato l’arresto e disposto la custodia in carcere. Scalco, difeso dall’avvocato Fabio Fossati, ha parlato per un’ora e mezza rispondendo alle domande. «Non sono un razzista. Anzi a chi lo è spiego sempre che gli immigrati scappano dalle guerre e dalla miseria. Li ho visti urinare davanti al cancelletto e li ho rimproverati. È nata una discussione. Non mi ricordo di avere detto quella frase sugli immigrati».

Scalco, secondo il suo legale, è una persona affranta, non abituato alla violenza. «Quando ho capito quanto successo sono sceso e ho provato a soccorrerlo. Sono tornato a casa per prendere degli asciugamani. Quella sera ero stanco, avevo la musica accesa ma non era alta visto l’ora».

