Giallo a Palermo, scomparsa una ragazza sulla nave proveniente da Genova

E’ un vero e proprio mistero quello della scomparsa di una ragazza a bordo di una nave di GNV diretta a Palermo da Genova. La giovane era in viaggio sulla nave La Superba insieme al fratello ed è stato proprio quest’ultimo a lanciare l'allarme in piena notte accorgendosi dell’assenza della sorella, quando il traghetto era giunto all’altezza della Toscana. Il personale di bordo ha avviato immediatamente le ricerche della giovane palermitana scomparsa, ma di lei nessuna traccia.

La nave è successivamente giunta al porto di Palermo alle 19.35 e la Polizia, coadiuvata dai Vigili del Fuoco con i cani molecolari, ha fatto partire le ricerche mettendosi anche in contatto con i colleghi liguri. Non si esclude al momento alcuna ipotesi: la ragazza potrebbe essere caduta inavvertitamente in acqua durante il tragitto, oppure essersi nascosta all’interno della nave per un ignoto motivo. Nessun messaggio e nessuna comunicazione sono stati inviati dalla ragazza al fratello, che sarà ascoltato dalla Polizia nelle prossime ore, e ai familiari.

