Il ministro Schillaci: "Presto una nuova campagna vaccinale contro Covid e influenza"

«Stiamo lavorando al lancio, a breve, di una campagna di comunicazione congiunta sull'importanza dei vaccini contro il Covid-19 e l’influenza stagionale con una particolare attenzione al target degli anziani e dei fragili». Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un colloquio con i giornalisti. Sull'uso delle mascherine in ospedale, ha aggiunto il ministro, «non c'è mai stata l’intenzione di non prorogare l'ordinanza che scadeva il 31 ottobre. Peraltro in molti reparti le mascherine si usano da prima che arrivasse il Covid».

© Riproduzione riservata