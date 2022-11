E' senza patente e cerca la foto sul cellulare, ma ai Cc mostra sue piante di marijuana: arrestato a Molinella

I carabinieri di Molinella, nel Bolognese, durante la notte scorsa, hanno arrestato un 22enne incensurato, operatore socio-sanitario presso una struttura privata, per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di droga a seguito di un controllo alla circolazione stradale, in via Marconi, all'interno di un parcheggio. Il 22enne è stato trovato senza patente e per mostrare ai militari una copia del documento, fotografato sul suo cellulare, ha mostrato per errore uno scatto a una piantagione di marijuana. Alle domande dei carabinieri su quella piantagione, l'uomo avrebbe risposto subito, indicando il luogo della coltivazione, che si trovava su un terreno di proprietà di un amico. La perquisizione effettuata dai militari nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di 210 grammi di marijuana, conservati in vari barattoli di vetro, altri 450 gramma della stessa sostanza e materiale per il confezionamento e la conservazione della droga. Su disposizione della procura, il 22enne stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.

