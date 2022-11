Fedez e la confessione choc: "Il tumore mi ha reso peggiore. Sono depresso"

"Il tumore mi ha reso una persona peggiore". Rivelazione choc di Fedez: il notissimo cantante rapper lo ha dichiarato in una delle ultime puntate del suo podcast su YouTube "Muschio Selvaggio". Le parole di Fedez sono state incastonate all'interno di un discorso più ampio rispetto alla malattia, il cancro neuroendocrino del pancreas, per il quale l'artista è stato operato lo scorso marzo. "Dicono che il cancro fa scoprire il senso della vita, ma col c....", aggiunge il cantante.

Fedez ha parlato della malattia che lo ha colpito qualche mese fa in compagnia del filosofo Umberto Galimberti: "Molto spesso c'è il danno delle mete prestabilite, ovvero: se ti accade qualcosa devi arrivare a un determinato punto. Non è così", ha esordito Fedez, che ha poi ha inoltrato sottolineato: "Facendo un esempio personale, - ha spiegato quindi Fedez, intervenendo sul merito, - quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testa doveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi c.... lo ha detto?".

La confessione choc

Ma il culmine del podcast è stata la confessione choc di Fedez: "Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, ma col c...., la mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore?".

"Fa parte della cultura cristiana, perché per i cristiani il dolore ha un valore perché ti riscatta dal peccato ed è una para per l'eternità. E quindi il dolore viene messo in scena come una cosa positiva", è stata la risposta del filosofo Galimberti alle parole di Fedez.

