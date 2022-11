Ventimiglia, gli agenti fanno scudo: controlli a tappeto per bloccare i migranti

Al confine italo francese di Ventimiglia sono scattati i controlli a tappeto dei francesi per bloccare l’ingresso di migranti. Dopo due giorni di verifiche soft, successive all’annuncio del Governo Macron dell’invio di 500 uomini ai punti di frontiera, stamani sei gendarmi (ieri erano 2) hanno controllato tutti i mezzi in transito. Si sono formate lunghe code verso la Francia (fino a 1 km). Molti gli automobilisti indignati. Sul caso è intervenuto anche il vescovo di Ventimiglia Antonio Suetta: «La reazione della Francia è spropositata, non umano e dal punto di vista della solidarietà europea poco leale».

© Riproduzione riservata