Trova assegno di 4 milioni di Haribo e lo restituisce, premiato con sei... pacchetti di caramelle gommose

La storia arriva dalla Germania ed è quantomeno singolare. A riportarla i media locali, che hanno raccontato quanto accaduto a un 38enne, Anouar G.. L'uomo ha, infatti, trovato un assegno intestato al gigante del dolce Haribo di ben 4 milioni di sterline. Il 38enne, di Francoforte, stava aspettando un treno per andare a trovare la madre, quando ha notato su una panchina l'assegno. E non poca è stata la sorpresa quando ha visto la cifra riportata. Secondo quanto riferito, l'assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe ai produttori di dolci Haribo, ma in qualche modo è stato perso alla stazione.

L'uomo, nonostante la sorpresa ("Una cifra così grande non riesco neanche a immaginarla" ha dichiarato) ha subito contattato l'azienda per restituire l'assegno e a sorpresa - tanto quanto quella nell'aver visto quell'assegno con quella cifra - si è visto recapitare a casa come ringraziamento dopo qualche giorno sei... pacchetti di caramelle gommose. Da precisare che la società invece di chiederglielo indietro, ha chiesto all'uomo di distruggere l'assegno e di inviargli una fotografia come prova. Haribo si è giustificato con i media tedeschi sostenendo che «dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento».

