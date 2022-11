Saman, esclusiva "Quarto Grado". Il padre arrestato in Pakistan per frode

E’ stato arrestato in Pakistan dalla polizia locale Shabbar Abbas, il papà di Saman, la ragazza di origini pachistane scomparsa e verosimilmente uccisa il 30 aprile 2021 a Novellara di Reggio Emilia.

Secondo quanto riferito in esclusiva dal programma di Rete 4 «Quarto Grado», l’uomo sarebbe accusato di una frode ad un connazionale da 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane. Sempre secondo quanto apprende «Quarto Grado» da fonti di polizia del Punjab - regione dove Shabbar Abbas si è rifugiato e vive con la moglie Nazia - la polizia italiana avrebbe inoltrato richiesta di approfondire il caso della morte in Italia di Saman: per ora contro di lui si procede solo per frode, ma la polizia locale assicura che se ci saranno passi ufficiali da parte italiana l’uomo sarà interrogato e indagato anche in relazione alla morte della ragazza.

© Riproduzione riservata