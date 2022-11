Dramma nel Salernitano, uccide la moglie a coltellate e poi si impicca

Omicidio-suicidio nel Salernitano questa mattina all’alba. E’ questa l’ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Salerno dopo quanto avvenuto a San Mango Piemonte, dove un uomo si è tolto la vita impiccandosi sul cavalcavia dell’autostrada e la moglie è morta in ospedale per le ferite ricevute inferte con un coltello.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i fatti sarebbero avvenuti presso l’abitazione della coppia a San Mango Piemonte. L’uomo, di circa 60 anni, avrebbe colpito con un coltello da cucina la moglie; poi, avrebbe raggiunto in auto il cavalcavia dell’autostrada A2 dove si è impiccato. La donna, che avrebbe 62 anni, è stata trasportata, non cosciente, all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno dove è deceduta poco dopo il suo arrivo. Nel frattempo, è in corso il recupero del corpo senza vita dell’uomo sul cavalcavia dell’autostrada. Sul posto, sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Salerno e gli agenti della Polizia stradale per la gestione del traffico.

Sull'autostrada A2 'del Mediterraneò è stato provvisoriamente chiuso il tratto tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e delle autorità a causa del suicidio dell’uomo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e il traffico è deviato con uscita obbligatoria per tutti i veicoli in direzione Nord presso lo svincolo di Pontecagnano Nord con rientro in A2 allo svincolo di Salerno attraverso la tangenziale di Salerno. Uscita obbligatoria per i veicoli in direzione Sud allo svincolo di San Mango Piemonte, percorso su viabilità secondaria e rientro in A2 allo svincolo di Pontecagnano Nord. Per i mezzi pesanti in direzione Sud è prevista l’uscita obbligatoria a San Mango Piemonte e percorso alternativo sulla tangenziale di Salerno. Sono chiuse le rampe di ingresso in direzione Sud dello svincolo di San Mango Piemonte e la rampa di ingresso in direzione Nord dello svincolo di Pontecagnano Nord.

© Riproduzione riservata