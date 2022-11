Perugia, si laurea con le doglie e subito dopo va in ospedale a partorire

Si laurea e poco dopo dà alla luce una bambina. Laureata e mamma in meno di 24 ore, è la storia di Benedetta Santoro, 24 anni, di Pieve Santo Stefano in provincia di Arezzo. A raccontarla il quotidiano "La Nazione": Benedetta si è recata a Perugia per discutere la tesi di laurea, accompagnata dal compagno Davide Ceccherini, anche lui originario di Pieve Santo Stefano. Non appena arrivata, però, sono sopraggiunte le contrazioni. Venendo a conoscenza della situazione, la commissione di laurea ha modificato la scaletta e dato la precedenza alla quasi mamma. Dopo la discussione della tesi di laurea in Servizi Sociali e la proclamazione a dottoressa, Benedetta è dovuta correre in auto all'ospedale di Città di Castello dove, poco dopo, ha dato alla luce la piccola Vittoria. Tanti i commenti sui social a cominciare da quello del sindaco Claudio Marcelli, primo cittadino di Pieve Santo Stefano: "Benvenuta Vittoria e abbiamo ora una nuova concittadina che a suo modo ha fatto storia. Una singolare coincidenza di eventi che ha portato l'undicesimo bimbo nato nel corso del 2022. Quando una nuova vita viene alla luce è motivo di gioia e sempre un segnale di speranza. Tanti auguri di cuore!".