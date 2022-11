Travolta e trascinata dall'auto per 8 chilometri a Senigallia, individuato il conducente

E’ stato identificato il conducente dell’autoveicolo, che la sera di sabato 19 novembre ha "agganciata" una donna di 81 anni a Marzocca, trascinandola per 8 chilometri fino al centro abitato di Senigallia, dove è stata trovata morta sul ciglio della strada. Sigrid Tschope, questo il nome della vittima, stava attraversando insieme al suo cane, che è stato investito da un furgone, il cui conducente si è fermato. La donna sarebbe stata agganciata da un altro mezzo, sotto una pioggia battente e in condizioni di scarsa visibilità. La Procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Indaga la Polstrada.

