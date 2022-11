Cassino, mangia un hamburger con dentro due chiodini: uno lo ingoia e rischia di morire

La sede di Cassino di un fast food è stata chiusa dalla Polizia dopo che un cliente ha ingoiato un chiodo finito nella farcitura di un hamburger. L’incredibile episodio che visto come protagonista un operaio che lundì sera, affamato a conclusione di una giornata di lavoro, si era fermato per mangiare. Mentre masticava il suo panino doppio strato, si è accorto che qualcosa di metallico gli aveva spezzato un molare. Ha quindi sputato il tutto e dalla bocca è uscito un chiodino.

L’altro è invece finito nell’esofago insieme a parte della cena. Immediato l’allarme all’Ares 118 e la corsa in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a tac. Il chiodo è finito nell’intestino e per poterlo rimuovere è stato necessario sottoporre nella notte l’operaio ad un intervento chirurgico d’urgenza.

La Polizia di Stato sta ora ricostruendo quanto accaduto: ha sequestrato ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifero e chiuso in via del tutto preventiva il locale.

