Porta un 82enne in Svizzera per suicidio assistito, Marco Cappato torna in Italia e si autodenuncia

MORTE CLANDESTINA

Cappato rischia «fino a 12 anni di carcere», come ha sottolineato. «E' indegno per un Paese civile continuare a tollerare l’esilio della morte in clandestinità»