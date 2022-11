Si dà fuoco con la grappa in una piazza del centro di Vigevano, 61enne salvata da un cameriere

Una donna albanese di 61 anni residente in città si è data fuoco, oggi poco dopo le 13,30, sotto i portici di piazza Ducale a Vigevano per motivi che non sono stati ancora chiariti. Ha utilizzato una grappa balcanica che aveva con sè all’interno di una bottiglietta, se l'è versata sulla parte superiore del corpo e poi ha azionato un accendino. Si è salvata grazie al tempestivo intervento di un cameriere del ristorante davanti al quale è avvenuto l’episodio, che l’ha subito soccorsa togliendole di dosso gli indumenti e spegnendo il fuoco. Il personale del 118 l’ha trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino in codice giallo, con ustioni al torace e i capelli bruciati.

© Riproduzione riservata