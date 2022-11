Bimbo di 7 anni muore nel Senese. Colpito da un malore alle 05:30 del mattino

Un bambino di sette anni è morto questa mattina a Castiglione d’Orcia, piccolo comune del Senese. Erano le 5.30 del mattino quando il piccolo ha accusato un malore mentre era a casa. Sul posto, allertati dai familiari, sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. I sanitari hanno provato a rianimare il bambino trasferendolo immediatamente all’ospedale Le Scotte di Siena dove però è arrivato ormai senza vita. La salma si trova adesso all’obitorio dell’ospedale senese ed è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Al momento non si conoscono le cause del decesso che saranno accertate dopo l'autopsia che è stata disposta per i prossimi giorni. I carabinieri, nel corso della mattina, hanno effettuato anche un sopralluogo all’interno dell’abitazione.

