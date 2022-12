A Napoli arriva il bonus per il cenone di Natale: 125 euro. Ecco chi può averlo

Natale con il bonus a Napoli anche per Natale 2022. Il Comune ha trovato le risorse per fornire 125 euro a famiglia e il contributo andrà a 7mila famiglie circa. I soldi dovranno essere spesi entro il 31 dicembre e serviranno per gli acquisti natalizi per il cenone di Natale Capodanno. Il Comune di Napoli rilascerà un Pin che potrà essere utilizzato per fare gli acquisti nei negozi convenzionati.

Nei prossimi giorni gli stessi nuclei familiari di almeno 4 persone beneficiari della misura valida dal 21/12/2021 al 15/04/2022 riceveranno un ulteriore contributo di 125 euro con un unico PIN:

Come funziona il bonus

I buoni spesa devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022. Il contributo potrà essere utilizzato esclusivamente negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Napoli. L’importo complessivo riconosciuto dovrà essere utilizzato solo ed esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità, compresi quelli in promozione, e precisamente:

– Prodotti non elaborati di base, prediligendo prodotti campani;

– Salute e cura della persona ad esclusione di quelli di bellezza;

– Pulizia e cura della casa;

– Prodotti per la cura di bambini e neonati

Non è assolutamente spendibile per (a titolo di esempio):

– Alcolici (vino, birra e super alcolici vari)

– Arredi e corredi per la casa (es. stoviglie etc.)

