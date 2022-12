Teramo, coppia trovata morta davanti al braciere acceso per scaldarsi durante la notte

Un uomo originario del Gambia, di 26 anni, e una donna di Teramo, Alessia Sardella, di 44, sono morti a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. La tragedia è avvenuta la scorsa notte in via Longo, a Teramo.

Le esalazioni sono partite da un braciere di fortuna allestito dai due per ripararsi dal freddo in uno degli appartamenti disabitati delle case popolari. A dare l’allarme sono stati due pachistani, anche loro inquilini abusivi dello stabile. Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, il medico legale, Pino Sciarra, e il pm di turno, Davide Rosati.

