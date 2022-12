Prof vende sue foto di nudo su OnlyFans per pagare cure al figlio. Scoperta dai genitori degli alunni

Il figlio è malato e lei decide di aprirsi un profilo su OnlyFans per raccogliere soldi. Ma alla fine "è costretta" a lasciare la scuola dove lavorava. E' quanto accaduto a Kirsty Buchan, 33 anni, un'insegnante di fisica che si è licenziata dopo che bambini e genitori della sua scuola hanno scoperto il suo profilo su OnlyFans. La donna ha lasciato la sua cattedra presso la Bannerman High School di Baillieston, Glasgow, ancor prima che contro di lei arrivasse un provvedimento disciplinare.

La donna ha poi ammesso di aver intrapreso la strada della pornografia dopo aver perso soldi mentre si prendeva cura di suo figlio. Le foto sono circolate a macchia d’olio, al di fuori di OnlyFans, e i genitori ne hanno parlato tramite Whatsapp, investendo del problema anche la scuola. "Alcune persone dicono che devo essere pazza per passare dall'essere un'insegnante di fisica alla vendita di foto di nudo online. Ma per me è diventato molto chiaro che pazza lo sarei diventata se fossi rimasta a lavorare in quel posto. Voglio sottolineare che la scuola non mi ha aiutata in nessun modo" ha detto la 33enne. “Non avevo altra scelta, mio figlio recentemente ha sviluppato una grave malattia allo stomaco ed è attualmente in attesa di un'operazione" ha poi concluso.

© Riproduzione riservata