Scontro tra due auto, morto bimbo di un anno in Piemonte. La mamma è grave

Resta in gravi condizioni la madre del bimbo di un anno morto oggi in ospedale ad Alessandria per le ferite riportate ieri un incidente stradale nei pressi di Nizza Monferrato (Asti). Rimasto ferito anche il padre, soccorso in codice giallo. Secondo le prime ricostruzioni, la famiglia era in viaggio su una Citroen quando sarebbe avvenuto il violento scontro contro una Audi. Sarebbe stata l’Audi a invadere la corsia opposta, provocando un frontale. A bordo del suv c'erano tre amici, nessuno dei quali in gravi condizioni. Non si esclude l’ipotesi del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia.

