Sicilia e Calabria flagellate dal maltempo, Curcio convoca unità di crisi

Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha convocato una riunione dell’unità di crisi del Dipartimento per seguire l’evolversi della situazione del maltempo che sta interessando in particolare il sud d’Italia. Al momento, scrive il Dipartimento in un tweet, in Sicilia vengono segnalate «criticità soprattutto alla viabilità per frane e smottamenti» mentre in Calabria e Puglia si registrano "allagamenti, trombe d’aria e disagi».

In provincia di Messina strade crollate e invase dal fango

«Ho parlato questa mattina con il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo il maltempo di ieri sera e gli ho detto che la Regione gli è vicina e che può contare su di me». Così il presidente della regione siciliana Renato Schifani stamattina alla Festa tricolore di Catania, dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla Sicilia Tirrenica. Anche la Cisl Messina, attraverso il segretario generale Antonino Alibrandi, esprime la propria vicinanza alla popolazione di Barcellona, Milazzo e della fascia tirrenica colpita dalla bomba d’acqua nella serata di ieri.

«Ci segnalano diversi disagi e soprattutto danni alla struttura – afferma Alibrandi – e siamo in contatto con i nostri referenti nei diversi paesi colpiti per conoscere la situazione ora per ora. I danni e quanto avvenuto fanno emergere ancora una volta come tutto ciò sia stato determinato dall’assenza di una reale attività di prevenzione sul territorio. Adesso ci appelliamo al Presidente della Regione affinché dia immediato supporto ai sindaci e le comunità con tutti i mezzi disponibili».

Intanto continuano gli interventi per liberare le strade, gli scantinati e i garage invasi dal fango nei Comuni della provincia tirrenica di Messina che ieri pomeriggio sono stati colpiti da un forte nubifragio. Danni e paura soprattutto a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Terme Vigliatore e in tutti i centri vicini. La pioggia ed il fango hanno allagato strade, marciapiedi, negozi e cantine, fatto crollare muri e parti di strade ma per fortuna non ci sono state vittime. Qualcuno è rimasto bloccato in auto o in un centro commerciale. In serata la situazione è migliorata ed è stato riaperto anche il tratto di autostrada precedentemente chiuso. Al lavoro vigili del fuoco e protezione civile. «Stiamo effettuando ancora interventi perchè ci sono molte case e cantine allagate. Stiamo cominciando a pulire le strade. Per fortuna oggi c'è il sole che ci aiuta» ha detto Pippo Midili, sindaco di Milazzo. «Non ci sono vittime, soltanto una famiglia è stata sfollata perchè è crollato il tetto dell’abitazione. I componenti del nucleo sono stati ospitati dal Comune - ha aggiunto - cosi come un’altra signora che non poteva rientrare a casa perchè la strada era allagata. Un’altra signora è stata salvata, era uscita dalla sua auto ma è rimasta bloccata per oltre un’ora in mezzo nell’acqua». Per quanto riguarda la conta dei danni il sindaco non si sbilancia: «ancora è presto per le stime - ha affermato - suppongo che si tratta di almeno un milione di euro per quanto riguarda le strade, i crolli subiti, e le infrastrutture del Comune mentre per i privati, ancora non sappiamo che danno hanno subito perchè hanno ancora cantine e case allagate. Per il momento stiamo continuando a lavorare con la protezione civile, ci sono i volontari e anche qualche azienda privata che ci sta dando una mano».

Violento nubrifragio nel Catanzarese

Un violento nubifragio ha colpito questa notte il Catanzarese causando allagamenti e disagi. La pioggia intensa ha imperversato sopratutto in provincia e nel quartiere Lido del capoluogo, provocando l’allagamento del lungomare e di alcune strade interne. L’ondata di maltempo ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco in diversi centri del Catanzarese. A Martelletto è stata segnalata l’esondazione di un torrente, a Cicala il danneggiamento del depuratore e dell’impianto acquedottistico. A Simeri Crichi una donna anziana è stata recuperata e tratta in salvo dall’abitazione invasa dall’acqua. In totale sono 34 gli interventi portati a termine dai vigili del fuoco, 12 quelli in corso e circa 70 le richieste in attesa. In supporto sono giunte squadre da Cosenza e Reggio Calabria. Inviato inoltre un modulo di Colonna Mobile dalla Direzione Basilicata con 9 unità e mezzi in assetto alluvione.

Tromba d'aria a Crotone: diverse famiglie evacuate

Una tromba si è abbattuta alle prime ore del mattino sul territorio della provincia di Crotone causando gravi danni ad Isola Capo Rizzuto e nella zona archeologica di Capocolonna. La zona più colpita è stata quella del comune di Isola Capo Rizzuto tra le località da Marinella a Capo Rizzuto. Tetti di case scoperchiati,auto trascinate via per centinaia di metri. Un vecchio traliccio dell’energia elettrica si è abbattuto su un’abitazione in località Le Cannella sfondando il tetto e finendo nel bagno della casa: la famiglia è salva per miracolo Molte abitazioni sono anche senza energia elettrica per via di cavi elettrici rotti dal vento. Il sindaco del Comune di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha immediatamente convocato il Centro operativo comunale. Decine le abitazioni che sono state sfollate autonomamente dai residenti per motivi di sicurezza. "Il nostro territorio è in ginocchio - dice il sindaco Maria Grazia Vittimberga -: tetti scoperchiati, case e auto distrutte, famiglie evacuate. Chiediamo con urgenza l’intervento della Regione Calabria e del Dipartimento di Protezione Civile per una stima dei danni e una pianificazione degli interventi da mettere immediatamente in atto. Nel frattempo stiamo predisponendo la dichiarazione di stato di calamità. Intanto ribadiamo la nostra vicinanza a tutte le famiglie colpite e ripetiamo che siamo a disposizione per ogni forma di aiuto. Siamo già in contatto con le strutture alberghiere per chiedere disponibilità ad ospitare famiglie evacuate». A Crotone la tromba d’aria ha colpito la zona a sud della costa tra il promontorio di Capocolonna e la località Alfieri. Danni ingenti per diverse aziende agricole con capannoni e serre abbattute dalla furia del vento. Letteralmente spazzate via la casetta dell’Oasi del Martin Pescatore del circolo Ibis, un centro di educazione ambientale realizzato in una struttura confiscata alla criminalità organizzata a Capocolonna. Non si registrano danni, invece, al museo ed alla colonna dorica del tempio di Hera Lacinia.

