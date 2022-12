Una donna di 86 anni è morta a Brindisi dopo essere stata investita da uno scuolabus in retromarcia. La vittima è Giovanna Giorgiani. L’incidente è avvenuto in contrada Betlemme, vicino all’abitazione della donna. L’autista del mezzo pubblico non si è accorto dell’anziana, mentre faceva manovra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale

