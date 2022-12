Auto contro un albero nel Foggiano, morti due giovanissimi

Due ragazzi sono morti in un incidente stradale, avvenuto ieri sera, sulla provinciale 95 tra Cerignola a Candela, nel foggiano. Stando ad una prima ricostruzione l’automobile, una Ford Fusion, su cui viaggiano i due, residenti a Cerignola (un ragazzo di 18 anni ed un altro che tra pochi giorni avrebbe compiuto la maggiore età), è uscita fuori strada finendo contro un albero. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco e gli operatori del 118 di Zapponeta. Sul luogo dell’incidente è giunto anche l’elisoccorso ma per i due non c'è stato nulla da fare.

