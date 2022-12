Il villaggio natalizio, con tanto di pista di pattinaggio, presente alla stazione centrale di Milano e finanziato con le risorse della Regione Calabria nell'ambito del progetto Calabria Straordinaria, non è andato giù ad un sindaco (leghista) di un piccolo comune della Lombardia. Andrea Capelletti, sindaco di Covo in provincia di Bergamo, ha contestato la scelta con un pesante post pubblicato sui social: IL PROGETTO La Calabria trasloca... a Milano grazie al viaggio virtuale in piazza Duca d'Aosta

"Adesso....va bene tutto ....e con il rispetto di tutti.... Ma che nel periodo natalizio la Stazione Centrale di Milano diventi il palcoscenico della Regione Calabria....anche no! O si organizza una vetrina per tutte le eccellenze italiane, o quantomeno per quelle lombarde. Milano, e la Stazione Centrale, sono un po' una porta per il turismo europeo e non mi sembra il caso che ad una regione sia data la possibilità di accaparrarselo, tra l'altro probabilmente nel periodo migliore dell'anno...