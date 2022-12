Morto in un incidente Salvatore Vargiu, il carceriere di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi

Salvatore Vargiu, 82 anni, uno dei banditi condannati per il sequestro di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi, rapiti nel 1979 in Sardegna, è morto questa sera in un incidente stradale alle porte di Buddusò, paese del nord Sardegna, dove abitava. Vargiu, secondo quanto hanno verificato i carabinieri della Compagnia di Ozieri, intervenuti sul posto, stava percorrendo la strada statale 389 che collega Pattada con Buddusò, alla guida di una Mitsubishi Pajero. All’uscita da una curva ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada e si è ribaltata. A nulla sono serviti i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo. Salvatore Vargiu per il sequestro di De Andrè e Dori Ghezzi aveva scontato una pena a 25 anni di carcere e dopo essere tornato in libertà, si era trovato ancora una volta a dover fare i conti con la giustizia: nel 2013 era stato condannato per un reato che nulla aveva a che fare con il suo passato da bandito, 5 mesi per tentato furto di mangimi.

© Riproduzione riservata