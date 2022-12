Muore dopo il parto gemellare a Brindisi, il marito scrive e commuove i medici dell'ospedale. Ecco la lettera

Giacomo, il marito della donna deceduta tragicamente al Perrino nei giorni scorsi per complicazioni avute al settimo mese di gravidanza, nella giornata di ieri 23 dicembre ha consegnato una lettera alla Rianimazione rivolta a tutti i medici e gli operatori sanitari che si sono mobilitati per salvare sua moglie. Lo scrive su Facebook l'Asl di Brindisi.

“Angeli custodi in carne ossa” che ringrazia per “l’impegno, la professionalità e l’umanità”. Un’altra lettera è arrivata nella Terapia intensiva neonatale dove erano ricoverati i due gemelli. Siamo commossi per le sue parole e per il gesto che ridà fiducia ai cittadini e sostiene l’operato dei nostri professionisti in un momento così critico per la sanità pubblica. Siamo vicini all’immenso dolore della famiglia e lo ringraziamo con tutto il cuore".

La donna di 41 anni di Pezze di Greco, frazione di Fasano (Brindisi), è morta giovedì scorso nel reparto di rianimazione del reparto «Perrino» di Brindisi dove era ricoverata da qualche giorno dopo aveva partorito prematuramente due gemelli: un maschio ed una femmina. I neonati sono stati ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale. "Da una prima verifica si evidenzia che la donna - informano dall’Asl di Brindisi - in stato di gravidanza gemellare pretermine, è arrivata in ospedale con il 118 nella mattina di sabato 17 dicembre, già in condizioni critiche. Il quadro era di eclampsia, distacco di placenta e rottura delle membrane». «La paziente - viene precisato - è stata operata d’urgenza: in corso di taglio cesareo presentava coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e atonia uterina. Sono state messe in atto tutte le procedure mediche, chirurgiche e di terapia intensiva previste nel trattamento di questi gravissimi casi».

