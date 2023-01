Botto di Capodanno fa aprire l'airbag dell'auto: 16enne perde un occhio

Singolare incidente a Napoli: un botto di Capodanno è esploso vicino ad un'auto, facendo aprire apre l'airbag del mezzo. Ad avere la peggio un ragazzo di 16 anni che proprio a causa dell'improvvisa apertuta dell'airbag ha perso un occhio per l'urto violentissimo. Il giovane ferito è stato subito trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Cardarelli per le cure mediche del caso. Secondo le prime ricostruzioni, a innescare il meccanismo dell'airbag la detonazione del potente petardo, come se l'auto fosse stata coinvolta in un incidente stradale.

