Turista accoltellata a Roma Termini, è caccia all'aggressore

E’ caccia all’uomo che nella serata del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza di 24 di nazionalità israeliana a Roma, all’interno della stazione Termini.

Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere a circuito chiuso presenti nello scalo, compreso quello finito sui social in cui vengono riprese le fasi dell’aggressione. Obiettivo è capire se tra l’aggressore, un uomo di carnagione chiara vestito di nero e con berretto con la visiera in testa, ci siano stati «contatti» prima delle tre coltellate inferte alla giovane, ora ricoverata al policlinico Umberto I ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli investigatori vogliono anche accertare se la vittima sia stata pedinata o seguita già all’esterno della stazione. In base a quanto ricostruito la ragazza si trovava a Roma in compagnia di una amica e si era recata a Termini forse per acquistare un biglietto per il treno che porta a Fiumicino. Dopo i tre fendenti l’aggressore si è allontanato di corsa riponendo il coltello in una busta di plastica di colore azzurro, del tipo che si usano per i rifiuti, che aveva con sé.

