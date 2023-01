L'Agenzia delle Entrate cede a titolo gratuito pc, portatili e server: ecco il bando

L’Agenzia delle Entrate intende cedere apparecchiature informatiche di diverse tipologie (PC, PC portatili, Server), non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia. Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta.

Il responsabile del procedimento è l’ing. Andrea Barcellona.

La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pec.agenziaentrate.it entro le ore 12.00 del giorno 3 febbraio 2023.

Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi non-profit (anche privati) possono partecipare alla procedura. Nel caso in cui da uno stesso indirizzo di PEC vengano inviate richieste per più enti, ciascuna di esse dovrà essere inviata separatamente. Nel caso in cui siano inviate più richieste da parte dello stesso ente, sarà considerata valida solo l’ultima inviata in ordine cronologico. Per identificare gli istituti scolastici si utilizzerà il Codice Meccanografico dell’istituto attribuito dal MIUR; per tutti gli altri enti si utilizzerà il codice fiscale dell’ente stesso, fatta eccezione per gli enti con articolazione territoriale su base nazionale (per esempio, le forze dell’ordine), per i quali saranno accettate richieste multiple afferenti al medesimo codice fiscale, purché siano riferite a sedi territoriali diverse.

La richiesta dovrà essere predisposta utilizzando l’applicazione on-line “Phoenice” accessibile all’indirizzo https://www.fiscooggi.it/phoenice. Il codice identificativo della presente gara è “AE2023”. In sede di richiesta, l’ente richiedente dovrà specificare anche la o le province presso cui sarà disposto a recarsi per il ritiro delle apparecchiature. Al termine dell’inserimento dei dati l’applicazione genererà il file phoenice.xml che, una volta scaricato, dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica certificata. L’e-mail certificata di richiesta dovrà avere come oggetto “AE2023” e contenere in allegato il file “phoenice.xml” generato dal citato applicativo. Nel caso in cui differenti richieste vengano inviate dalla medesima casella di PEC, ognuno dei file “phoenice.xml” dovrà essere allegato a un diverso messaggio.

Non saranno ritenute valide richieste pervenute in forma diversa dalla Posta Elettronica Certificata, richieste che non contengano l’allegato previsto, né tantomeno messaggi di altro tipo (per es. domande di chiarimenti). A tali richieste non verrà dato alcun riscontro.

La graduatoria sarà elaborata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:

1) istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art.1, comma 1-2, L. 62/2000);

2) tutte le altre amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art.1, D.Lgs. 165/2001);

3) altri enti pubblici e privati appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):

* associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell'apposito registro associazioni;

* fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica, senza fini di lucro;

* associazioni non riconosciute, di cui all'art. 36 C.C., che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l'assenza di finalità lucrative;

* organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri, operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari;

* istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 62/2000);

* altri enti e organismi, non compresi nei punti precedenti, la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.

A parità di soddisfazione dei criteri suddetti, la graduatoria sarà ordinata mediante sorteggio basato sull’estrazione del Lotto del giorno 4/2/2023: i dettagli tecnici relativi sono

specificati nell’allegato 1.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/) e al link https://www.fiscooggi.it/phoenice/ae/.

La pubblicazione della graduatoria farà decadere la precedente (relativa al bando “AE2019” di cui al prot. 0055551.07-03-2019-U) e avrà validità fino alla pubblicazione della graduatoria relativa alla successiva procedura di cessione. Le apparecchiature sono fornite nello stato di fatto e di diritto come l’Agenzia le possiede; non si garantisce l’assenza di difetti di funzionamento. Gli enti beneficiari della cessione non potranno perciò rivalersi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate in caso di difettosità delle apparecchiature. L’Agenzia delle Entrate non fornirà alcun supporto o assistenza sulle apparecchiature cedute.

I personal computer potranno essere forniti privi di sistema operativo installato; non è infatti possibile assicurare che siano ancora disponibili le licenze Windows OEM fornite dal costruttore, sebbene esse siano generalmente presenti. La disponibilità di monitor, tastiera e mouse sarà probabilmente inferiore a quella di personal computer; per questo motivo alcuni computer potranno essere forniti senza la dotazione delle suddette periferiche.

Man mano che le apparecchiature in dismissione si renderanno disponibili per la cessione gratuita, a lotti di 5 apparecchiature presso una stessa sede, i soggetti partecipanti alla cessione saranno contattati in ordine di graduatoria e su base provinciale, cioè: appena in un ufficio saranno disponibili 5 apparecchiature, sarà contattato il primo ente in graduatoria che abbia espresso preferenza per la provincia nella quale risiede l’ufficio suddetto e che non abbia già ricevuto altre apparecchiature tramite la procedura oggetto del presente bando.

L’Agenzia invierà tramite PEC le istruzioni per confermare l’accettazione ed effettuare il ritiro delle apparecchiature. Il rifiuto comporterà l’esclusione definitiva dalla graduatoria. Si fa presente che, anche in caso si sia espressa disponibilità al ritiro per più di una provincia, il rifiuto per una sede comporterà l’esclusione dalla graduatoria generale. L’accettazione (anche parziale) dovrà comunque essere effettuata entro 10 giorni solari dalla ricezione della PEC pena l’esclusione dalla graduatoria. A seguito dell’accettazione, l’ente beneficiario avrà altri 15 giorni solari di tempo per contattare l’ufficio per fissare un appuntamento, pena l’esclusione dalla graduatoria e il decadimento del diritto sui beni attribuiti, che saranno riassegnati mediante scorrimento della graduatoria.

Il ritiro dovrà essere effettuato dai beneficiari presso le sedi ove sono fisicamente ubicate le apparecchiature. Le operazioni di ritiro e di imballaggio delle apparecchiature saranno a cura dell’ente beneficiario che, quindi, dovrà presentarsi al momento del ritiro munito di tutto il materiale necessario (es. cartoni, nastro adesivo, ecc.).

L’Agenzia delle Entrate non effettuerà spedizioni, sebbene sia possibile per l’ente beneficiario ricorrere alla spedizione tramite un corriere di propria scelta, opportunamente delegato e a proprie spese. Al riguardo si precisa che l’Agenzia delle Entrate non ha alcun accordo in essere con terzi per il trasporto delle apparecchiature oggetto del presente bando ed è quindi estranea a qualsiasi iniziativa commerciale dovesse essere proposta ai vincitori per l’esecuzione su delega dei ritiri.

In occasione del ritiro dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- delega firmata dell’ente o organismo di appartenenza;

- documento di riconoscimento del delegato;

- ove necessario, documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in sede di domanda: iscrizione al registro associazioni, iscrizione al registro di protezione civile, statuto associativo che attesti l’assenza di finalità lucrative.

Nel caso in cui il beneficiario non si presenti per il ritiro nella data concordata, decadrà il suo diritto sui beni attribuiti, che saranno riassegnati mediante scorrimento della graduatoria. L’invio della richiesta di assegnazione comporta la piena accettazione delle condizioni sopra riportate.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica (non-PEC) entrate.ae2023@agenziaentrate.it entro e non oltre il giorno 31/1/2023.

