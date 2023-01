Parte colpo accindentale dal fucile: muore Fiore Cialfi, consigliere comunale di Montereale

Muore colpito da un colpo partito accidentalmente da un fucile sul quale alla presenza di alcuni amici cacciatori stava effettuando una operazione di taratura: tragedia nel primo pomeriggio a Marana, frazione del comune di Montereale ad una trentina di chilometri dall’Aquila, dove ha perso la vita Fiore Cialfi, 64 anni, appassionato di caccia, consigliere comunale di maggioranza e persona molto nota e stimata. Ad assistere al drammatico incidente sarebbero stati in particolare due persone che hanno dato poi l’allarme. Sul posto sono giunti i carabinieri di Montereale e un ambulanza del 118: per l’uomo, centrato al petto, non c'è stato nulla da fare. I militari stanno indagando per ricostruire il tragico fatto che ha sconvolto il popoloso territorio del comune di Montereale, nel quale abitano oltre 2mila persone, nel giorno della Epifania. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i familiari che sono in uno stato di disperazione e choc.

