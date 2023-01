Crotone, stop illegittimo alla discarica: nessun diritto al risarcimento

Nulla di fatto. Il Tar di Catanzaro ha rigettato il ricorso della società “Maio Guglielmo Srl” che chiedeva alla Regione un maxi risarcimento danni, pari a 793.130 euro, dovuto all’illegittimità del provvedimento (successivamente bocciato dai giudici amministrativi) col quale, l’11 giugno 2015, venne negato all’azienda con sede a Lanciano (Chieti) il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) per realizzare a Crotone, in località Giammiglione, una discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

«La responsabilità civile della Pubblica amministrazione – scrive nella sentenza il collegio presieduto da Giancarlo Pennetti richiamando una precedente pronuncia del Tar Lazio – non consegue automaticamente all'annullamento del provvedimento amministrativo (ovvero all'accertamento della sua illegittimità) in sede giurisdizionale». Infatti, è il ragionamento fatto dai giudici, «non basta il solo annullamento dell'atto lesivo o la declaratoria della sua invalidità» in quanto occorre anche «la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato un pregiudizio direttamente riferibile all’assunzione o all’esecuzione della determinazione lesiva del bene della vita».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Calabria

© Riproduzione riservata