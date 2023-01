Dramma in Sardegna, tenta di recuperare il cane caduto nel pozzo. Muore annegato un 22enne

Il cadavere di un ventiduenne (Danilo Sulas) è stato recuperato dai vigili del fuoco in località Lutturai, nel comune di San Teodoro, in provincia di Sassari. Il ragazzo era caduto all’interno di un pozzo profondo circa 6 metri, in circa 3 metri di acqua. Sul posto sono intervenute la squadra dei vigili del fuoco di di Siniscola e una squadra del Nucleo Saf di Nuoro e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Sassari.

Alle 15, su disposizione del magistrato presente sul posto, è stato autorizzato il recupero della salma. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto nel pozzo nel tentativo di recuperare un cane. La pm di turno della Procura di Nuoro, Ilaria Bradamante, giunta sul posto, una volta accertate le cause del decesso, ha restituito la salma ai familiari. Il

