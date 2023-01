Napoli, bimba va all'ospedale con il mal di pancia e muore dopo tre arresti cardiaci. Indaga la Procura

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo in relazione alla morte di una bimba avvenuta ieri nell’ospedale Santobono della città. L’indagine, scrive Il Mattino, è scattata dopo la denuncia dei genitori della piccola, di appena tre anni e mezzo, che, secondo la famiglia, non soffriva di alcuna patologia. Secondo quanto riporta il quotidiano, la bimba ha subito due trasferimenti e tre arresti cardiaci dopo essere stata portata all’attenzione dei sanitari, tra domenica e lunedì, a causa di un forte mal di pancia. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro delle cartelle cliniche al vecchio policlinico «Vanvitelli» e al Santobono. La bimba infatti era stata inizialmente portata alla Vanvitelli precisamente nel reparto di diabetologia in quanto gli esami del sangue avevano evidenziato un preoccupante picco glicemico. A fare luce sulle cause del decesso sarà ora l’autopsia, disposta dai magistrati dell’ufficio inquirente coordinato dalla facente funzioni di procuratore Rosa Volpe.

