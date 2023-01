Pavia, cadavere carbonizzato trovato all'interno di un'automobile

Un cadavere carbonizzato è stato rinvenuto questa sera in un’auto in fiamme a Morsella, frazione di Vigevano, nel Pavese. L’auto era in una strada di campagna in direzione di Mortara. Un passante ha notato la vettura in fiamme e ha subito chiamato il 112. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno scoperto che all’interno dell’auto c'era il corpo carbonizzato di una persona di cui non sono note le generalità. Le strade di accesso sono state chiuse dagli agenti della Polizia locale di Vigevano. Indagano i carabinieri che sono ancora sul posto.

