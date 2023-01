E-commerce, fatti recapitare il tuo acquisto in edicola: accordo TYP-M-DIS

TYP e M-DIS annunciano un accordo di collaborazione nell’ambito dei servizi di consegna rivolti agli operatori dell’e-commerce, finalizzato a offrire ai clienti di TYP, innovativo Corriere Espresso del gruppo ARCESE nato nel 2021, un servizio logistico d'eccellenza basato sulla rete dei Punti di Ritiro di PrimaEdicola.it. Con questo accordo TYP e M-DIS mettono la consegna a servizio del cliente. “I Punti di Ritiro di PrimaEdicola.it sono una realtà per tanti clienti dell’e-commerce che trovano nell’edicola una soluzione affidabile e sostenibile per ritirare in piena libertà i propri acquisti” – commenta Andrea Liso, Amministratore Delegato di M-DIS – “grazie a questo accordo strategico con TYP ampliamo ulteriormente la platea dei clienti che possono accedere alla nostra soluzione.”

“In TYP siamo sempre alla ricerca di nuove soluzioni e servizi innovativi da offrire ai nostri clienti. La partnership con PrimaEdicola ci dà la possibilità di continuare ad andare in questa direzione e offrire nuove opzioni di consegna capillari e sostenibili” sottolinea Paolo Tibiletti, Direttore commerciale di TYP.

La rete dei Punti di Ritiro di PrimaEdicola.it conta su oltre 5.000 edicole distribuite su tutto il territorio nazionale: una rete capillare, omogena e affidabile che opera con successo dal 2016 per i principali operatori dell’e-commerce. Una rete che garantisce massima facilità di accesso al pubblico grazie agli ampi orari di apertura che includono anche il sabato e la domenica. I clienti, infatti, vogliono essere liberi di scegliere dove e quando ritirare il proprio ordine, senza essere costretti ad attendere la consegna a casa, e l’edicola è un punto di riferimento conosciuto e affidabile. Con l’edicola il pacco è in buone mani e aspetta il cliente, che può decidere il momento più comodo per andarlo a ritirare. In una recente ricerca i Punti di Ritiro di PrimaEdicola.it hanno ottenuto una valutazione d'eccellenza conseguendo una votazione di 91,7/100 NPS (Net Promoter Score) e distinguendosi, in particolare, per competenza e cortesia del personale, assenza di tempi di attesa e semplicità del processo di ritiro.

Il tutto si traduce, per gli operatori dell’e-commerce, in una riduzione del tasso di abbandono del carrello con conseguente incremento delle conversioni, trasformando così la consegna da voce di costo a leva di incremento dei ricavi. Inoltre, la sostanziale eliminazione delle mancate consegne determina ulteriori positive ricadute in termini di soddisfazione del cliente, minori complessità gestionali e minori costi di assistenza al cliente.

TYP e PrimaEdicola.it hanno creato due touchpoint con il cliente. Nel primo, in fase di check-out del carrello, il cliente potrà scegliere il Punto di Ritiro più comodo tramite una mappa navigabile interattiva. Nel secondo, all’atto dell’invio della spedizione, il cliente potrà ancora indirizzare la consegna verso un Punto di Ritiro, anche se inizialmente aveva optato per la consegna a domicilio. Tutto per garantire la massima flessibilità al cliente e aderire meglio alle sue esigenze.La consegna al Punto di Ritiro sarà garantita in 24 o 48 ore dalla presa in carico presso il magazzino dell’e-commerce e, all’arrivo al Punto di Ritiro, la disponibilità del pacco verrà notificata al cliente via e-mail o SMS.

Chi è m-dis Distribuzione Media S.p.A.

m-dis Distribuzione Media S.p.A. è leader della distribuzione nazionale di quotidiani e periodici con 55 gruppi editoriali e 1 miliardo di copie all’anno fornite in tutta Italia, avvalendosi di una rete di 25.000 edicole presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale. Fondata nel 2004, m-dis Distribuzione Media S.p.A. è 100% di proprietà di RCS MediaGroup S.p.A. e, attraverso la piattaforma PrimaEdicola.it, opera quotidianamente a fianco degli edicolanti per proporre una vasta gamma di prodotti e servizi complementari, proposti da aziende interessate a un canale distributivo accessibile e capillare. Le edicole che in tutta Italia fanno parte del network PrimaEdicola.it possono:

- gestire richieste di prodotti editoriali arretrati e prenotare intere collezioni;

- gestire servizi di pick-up & drop-off per ordini dei principali siti e-commerce italiani;

- gestire pick up & activation di prodotti o servizi di operatori di telefonia;

- acquistare a condizioni particolarmente vantaggiose prodotti extra editoriali dei migliori brand nazionali e internazionali da proporre ai propri clienti.

- Da diversi anni m-dis Distribuzione Media S.p.A. si occupa attivamente di rilanciare il modello di business delle edicole cercando di aprire le porte a nuove opportunità editoriali ed extra editoriali, consentendo alle aziende un accesso facile ed efficiente a una delle più capillari reti di punti vendita attive in Italia.

Chi è TYP S.r.l.

TYP (To Your Place) è nata nel 2021 da un'idea del gruppo Arcese per offrire un servizio di delivery tecnologicamente innovativo e all'avanguardia. Specializzata nei servizi per prodotti High End per brand della moda e del lusso, con un customer care dedicato e servizi personalizzabili, TYP si avvale di sistemi di gestione delle consegne avanzati, con un approccio sempre attento alla sostenibilità. Ponendo sempre al centro l’attenzione per garantire al cliente un’esperienza di alto livello, TYP garantisce la sicurezza dei prodotti, alta professionalità e tecnologia innovativa per un servizio di consegna impeccabile. Sostenibilità, affidabilità e progresso sono le colonne portanti di TYP. Con i suoi due servizi di punta, Delivery ed Experience, TYP è in grado di soddisfare tutte le richieste di tutte le tipologie di clienti. TYP - We Care, We Serve, We Innovate

