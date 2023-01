Coppia trovata morta a Trani, lei accoltellata e lui impiccato. Ipotesi omicidio-suicidio

Avrebbe ucciso la moglie a coltellate per poi togliersi la vita impiccandosi in giardino. È l’ipotesi su cui indagano i carabinieri in merito alla tragedia avvenuta ieri in una villetta di campagna a Trani, in strada vicinale Santa Lucia, nelle vicinanze della contrada Duchessa d’Andria. I militari, che hanno interdetto la zona e la presidiano, dopo aver effettuato un lungo sopralluogo nell’abitazione e al suo esterno, hanno ascoltato sia i familiari, sia gli amici della coppia al fine di ricostruire la dinamica degli eventi. La donna, la 44enne Teresa Di Tondo, e l'uomo, Massimo Petrelli di 52 anni, avevano una figlia, che non si trovava in casa al momento del presunto omicidio/suicidio. A chiamare i soccorsi potrebbe essere stata proprio la giovane figlia. Petrelli lavorava in una ditta per la lavorazione di marmi, sua moglie in una cooperativa attiva nel sociale.

© Riproduzione riservata