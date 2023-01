Un procuratore reggino a capo del processo contro la Juve: ecco chi è Giuseppe Chinè

Si chiama Giuseppe Chinè ed è originario del Reggino (di Bovalino, per la precisione) ed è il nuovo responsabile della Procura Federale della Figc. Il magistrato 54enne (opera nel Consiglio di Stato), Ed è proprio lui... sulla tracce della Juventus per ciò che concerne il processo sportivo legato alle plusvalenze. E la Corte federale - se possibile - ha calcato ancor di più la mano rispetto alla richiesta della Procura: 15 i punti di penalizzazione per i bianconeri.

