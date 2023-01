Paziente muore per un'ambulanza bloccata, scoperto anche un mezzo di soccorso senza assicurazione a Napoli

Un 67enne ha perso la vita a Napoli per un probabile ritardo nell'arrivo dei soccorsi dovuto all'impossibilità, per l'ambulanza, di raggiungere la casa dell'uomo. La strada che conduce dell'abitazione è, infatti, oggetto di lavori ed è interdetta (da tre anni) da un muretto. Il personale del 118 ha cercato di raggiungere a piedi la casa dell'uomo, ma non è riuscito a salvargli la vita.

Nel giro di qualche giorno, questo, è il secondo episodio che vede al centro di polemiche la sanità napoletana: in pieno centro, la polizia, durante un normale controllo ha trovato un'ambulanza che circolava senza assicurazione e ne ha disposto il sequestro.

