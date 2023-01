Dramma a Modena, ferito a martellate dal genero: 85enne muore in ospedale

È morto in ospedale a Modena Luigi Marabini, l’85enne ferito a martellate dal genero Paolo Socin.

L'anziano era apparso da subito in gravissime condizioni quando, il 17 gennaio, i carabinieri, allertati dai vicini, sono intervenuti in un’abitazione di Soliera, nella Bassa Modenese, scoprendo che Socin aveva appena aggredito sia il suocero che la moglie di 66 anni, utilizzando un martello ed anche altri oggetti, prima di togliersi la vita sempre all’interno della stessa casa.

Mentre la donna, figlia dell’85enne, è ancora ricoverata all’ospedale di Baggiovara, in prognosi riservata, e rimane da ricostruire il movente dell’accaduto, Marabini è deceduto.

Ad esprimere cordoglio per l’accaduto è l’amministrazione comunale di Soliera, parlando di una notizia che porta "ulteriore dolore ad una famiglia già sconvolta dai feroci accadimenti domestici, e insieme anche una profonda ferita per la comunità solierese. Nutrivamo infatti la speranza che Paolo Soncin potesse rimanesse la sola vittima di questo terribile evento. Non possiamo che ribadire con ancora più forza i nostri migliori auguri alla signora Norina Marabini, ancora ricoverata in prognosi riservata, affinché possa riprendersi, con tutto il tempo e le cure necessarie»

