Orologio dell'Apocalisse: è a 90 secondi da mezzanotte. Ed è una brutta notizia

Brutte notizie per l’umanità: la fine del mondo segnata dall’Orologio dell’Apocalisse è stata anticipata: mancano 90 secondi a mezzanotte rispetto ai 100 indicati lo scorso anno. A rendere la catastrofe sempre più imminente è stata la guerra in Ucraina, una delle ragioni primarie ma non l’unica, come ha spiegato il Bollettino degli scienziati atomici che misura dal 1947 il tempo rimasto prima di una catastrofe nucleare.

Cos'è l'Orologio dell’Apocalisse?

L'Orologio dell'Apocalisse (noto anche come Doomsday Clock) è un simbolo utilizzato per rappresentare la vicinanza dell'umanità alla distruzione totale. La lancetta dell'orologio è impostata da un gruppo di scienziati e ricercatori noti come il Bulletin of the Atomic Scientists, che considerano fattori come la proliferazione nucleare, il cambiamento climatico e l'intelligenza artificiale per determinare la posizione della lancetta. La posizione più vicina alla mezzanotte indica che l'umanità è più vicina alla distruzione, mentre una posizione più lontana indica che c'è meno rischio.

