Livorno, intuisce di avere un infarto mentre è di turno in ambulanza: medico si salva la vita

Un medico del 118, un 42enne, ha accusato un malore mentre era di turno su un'ambulanza nella sede della Svs in via San Giovanni a Livorno. Lo riferisce il Corriere della Sera. Grazie alla sua capacità di intuire e all'intervento tempestivo dei volontari, è stato trasportato al pronto soccorso, dove attualmente si trova in cura nel reparto di cardiologia dell'ospedale. Durante il turno di notte, si è accorto di un qualcosa di anomalo e, dopo un primo controllo, ha scoperto di avere un infarto. I volontari hanno immediatamente allertato la centrale operativa del 112 e il medico è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso. Attualmente si trova in condizioni serie ma stabili.

