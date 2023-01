Superenalotto, perde 356 milioni sbagliando un solo numero a Treviso. Con una schedina da due euro ne vince 20mila

Un giocatore ha mancato il Jackpot del Superenalotto per un solo punto, vincendo "solo" 20mila euro (giocando una schedina da due euro) invece dei 356 milioni a disposizione. La storia, riportata dal Gazzettino, è avvenuta all'edicola Verdi di Posmon di Montebelluna (in provincia di Treviso in Veneto), i titolari sono rimasti sorpresi dall'accaduto: il giocatore, che non è un cliente abituale, ha centrato nel concorso del 14 gennaio scorso cinque numeri su sei e ne ha mancato solo uno, il 44 invece del 43 giocato.

Superenalotto: nessun 6 e nessun 5+1, jackpot vola a 358,5 mln

Nessun «6» nè «5+1» al Superenalotto e jackpot per il «6» che raggiunge la stratosferica cifra di 358.500.000,00 euro aggiornando il record del montepremi più alto di sempre. Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di giovedì 26 gennaio: 6, 25, 34, 60, 79, 86. Numero jolly: 48. Numero Superstar: 81.

In dettaglio i premi dell'ultima estrazione del Superelotto:

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: 9 vincitori totalizzano 34.904,27 euro

Punti 4: 782 vincitori totalizzano 410,43 euro

Punti 3: 33.228 vincitori totalizzano 29,01 euro

Punti 2: 534.666 vincitori totalizzano 5,59 euro.

