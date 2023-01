Clochard trovato morto sotto una pensilina degli autobus a Lecce

Un clochard è stato trovato morto stamattina a Lecce, sotto una pensilina degli autobus, nei pressi dell’ex Foro Boario, non lontano dall’imbocco della superstrada che collega il capoluogo salentino a Brindisi. Sul posto sono giunti i carabinieri insieme a un’ambulanza del 118, ma i sanitari hanno potuto solo constatare la morte dell’uomo, di cui non si conosce ancora l’identità.

Il clochard aveva con sè un sacchetto con alcuni effetti personali e delle coperte sotto le quali, probabilmente, aveva cercato di ripararsi dal freddo della notte. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo, probabilmente ucciso dal freddo e notato da alcuni passanti rannicchiato sotto la pensilina alla fermata dei mezzi pubblici. Sul posto, oltre ai carabinieri e agli operatori del 118, è arrivato anche l’assessore ai servizi sociali del comune di Lecce.

La vittima è un uomo di origine maghrebina, con regolare permesso di soggiorno, a Lecce ormai da diverso tempo e affetto da alcuni problemi di salute. Sono state trovate tracce di sangue, comunque riconducibili a un decesso per cause naturali, secondo i primi rilievi nel luogo in cui è stato trovato il cadavere.

