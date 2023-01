Gli sparano un colpo di pistola alla testa: ucciso un 18enne. Ipotesi guerra tra bande

Un giovane di 18 anni è morto dopo essere rimasto ferito in una sparatoria ad Alatri in provincia di Frosinone. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar verso le 20. L’aggressore è ricercato dai carabinieri. Secondo quanto si apprende il giovane colpito, Thomas Bricca, è in ospedale ed è stato dichiarato "clinicamente morto". Testimoni hanno raccontato agli investigatori di un agguato ad opera di due persone a bordo di uno scooter: giunti nei pressi di Largo Cittadini col volto travisato avrebbero sparato al giovane e poi sono fuggiti. La pista seguita dagli investigatori è quella dell'epilogo di una guerra tra bande di giovani che si erano fronteggiate già nei giorni scorsi. Il Comune di Alatri in un post su Facebook ha salutato il giovane: «Ovunque sarai, ciao Thomas». L’agguato è avvenuto a circa 200 metri dalla piazzetta in cui, la notte tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato a morte Emanuele Morganti. Anche questa volta, come in quella drammatica occasione.

