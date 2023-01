Gli sparano un colpo di pistola alla testa: ucciso un 18enne. Ipotesi guerra tra bande

Non ha superato il delicato intervento chirurgico cui è stato sottoposto la notte scorsa ed è stato dichiarato clinicamente morto.

Thomas Bricca, 18 anni, era stato ferito alla testa ieri sera in un agguato nel centro di Alatri nel frusinate. Il giovane, le cui condizioni sono apparse subito disperate, si trovava in una piazza di Alatri quando è stato affiancato da uno scooter con due a bordo travisati che gli hanno sparato e si sono dati alla fuga. . Le indagini sono affidate ai carabinieri.

La pista seguita dagli investigatori è quella dell'epilogo di una guerra tra bande di giovani che si erano fronteggiate già nei giorni scorsi. Il Comune di Alatri in un post su Facebook ha salutato il giovane: «Ovunque sarai, ciao Thomas». L’agguato è avvenuto a circa 200 metri dalla piazzetta in cui, la notte tra il 25 e il 26 marzo 2017, venne picchiato a morte Emanuele Morganti. Anche questa volta, come in quella drammatica occasione.

Il dolore del padre: "Mi avete spezzato il cuore"

"Mi avete spezzato il cuore bastardi tossici. Dio perdona, io no, no". Così il padre di Thomas Bricca, Paolo, in un post sui social esprime il suo dolore per l'agguato a colpi di pistola di cui è stato vittima il figlio nel centro di Alatri ieri sera.

