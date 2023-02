Padova, festeggia in azienda per la pensione: Michele Barco muore nell'ultimo giorno di lavoro

Stava festeggiando con i colleghi in azienda l’agognata pensione, ma mentre tutto era pronto per il brindisi l’uomo, Michele Barco, 59 anni, è stato colto da un malore ed è morto. E’ accaduto ieri alla Belvest di Piazzola sul Brenta (Padova), un’azienda di alta sartoria, conosciuta per la qualità delle sue lavorazioni. Per Barco era l'ultimo giorno di lavoro. Era stato per 30anni alle dipendenze della Belvest.

E lì stava trascorrendo le ultime ore di servizio, prima di salutare i colleghi con un piccolo rinfresco a base di dolci e bevande. Una festa trasformatasi improvvisamente in tragedia. Il 59enne si è accasciato, ha perso conoscenza, subito è stata chiamata un’autoambulanza. Ma nonostante i tentativi di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. L’attività si è fermata in tutta la fabbrica, e la proprietà, per rispetto del lutto, ha sospeso il lavoro, mandando a casa i dipendenti. Per la sua grande esperienza, l’uomo era addetto al controllo finale dei capi d’abbigliamento, pronto a segnalare con il gessetto rosso ogni minima imperfezione.

