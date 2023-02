Scopre che è trans e la picchia. Ecco chi è il figlio del boss denunciato dalla compagna

E’ stato denunciato per i reati di violenza sessuale e violenza privata. Non poteva accettare che la sua compagna, giovanissima, le avesse nascosto che era trans, e la tardiva "confessione" ha indotto Massimiliano Esposito, 19 anni, figlio dell’omonimo boss di un clan egemone a Napoli nel quartiere di Bagnoli, a picchiare la colpevole in piazza, davanti a tutti.

La ragazza si è fatta refertare all’ospedale san Paolo di Fuorigrotta a Napoli e poi lo ha denunciato. Ora il diciannovenne, già noto per atti violenti e per aver travolto in moto quasi uccidendola una donna anziana a Pozzuoli (Napoli), è indagato dalla procura, sezione Fasce Deboli.

