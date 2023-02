Agenzia cyber: massiccio attacco hacker in corso in tutta l'Italia

Cos'è un attacco ransomware?

Un attacco ransomware è un tipo di attacco informatico in cui gli hacker bloccano o crittografano i dati di un sistema o di un'organizzazione e richiedono un riscatto per la decrittografia o la restituzione dei dati. Solitamente, il riscatto viene richiesto in forma di criptovaluta come Bitcoin. Gli utenti che accettano di pagare il riscatto non sono garantiti che i loro dati saranno decrittografati, e in alcuni casi gli hacker possono continuare a minacciare la vittima anche dopo che il riscatto è stato pagato.